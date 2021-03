O Cruzeiro deve ter um retorno importante para o duelo com a Tombense, no dia 1º de abril, no Mineirão, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro.

Recuperado de um desconforto muscular, que o deixou de fora dos três últimos jogos, o zagueiro Manoel foi liberado pelo departamento médico do clube estrelado na última terça, e já participa normalmente das atividades com o restante do elenco.

Quem também volta a ficar à disposição é o volante Matheus Neris, de volta após tratar uma lesão na coxa direita, sofrida no confronto a Caldense, no dia 3 de março, pela 2ª rodada do Estadual.

Ambos estavam em trabalho de transição do DM para a preparação física desde a semana passada.

Dupla ideal

Com os reforços, o técnico Felipe Conceição poderá mandar a campo a dupla de zaga titular na retomada do Estadual.

Nos seis jogos do time celeste no ano, sendo cinco pelo Mineiro e um pela Copa do Brasil, Ramon e Manoel só atuaram juntos em dois deles, diante de Caldense e URT pelo Estadual.

Antes de Manoel se lesionar, Ramon havia ficado no banco de reservas na estreia da equipe na temporada, diante do Uberlândia, na primeira rodada do Campeonato Mineiro, por não estar em condições físicas ideais, após ter se recuperado da Covid-19.

No duelo no Parque do Sabiá, o técnico Felipe Conceição deu a oportunidade ao jovem Weverton, formado na base celeste.

Nos confrontos seguintes, sem Manoel, Eduardo Brock foi o escolhido para atuar ao lado de Ramon.

Com Brock suspenso na próxima rodada, pela expulsão no clássico com o América, Manoel só depende da parte física para reassumir uma vaga no onze inicial.

Na quinta colocação do Campeonato Mineiro, com sete pontos, o Cruzeiro busca o triunfo na retomada do Mineiro para tentar retornar ao G-4.