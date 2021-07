Não à toa Marcinho é tido como uma das principais armas ofensivas do Cruzeiro para o duelo com o Brasil de Pelotas, neste sábado (3), às 19h, no estádio Bento Freitas, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde que voltou a fazer parte dos planos do clube, com a vinda de Mozart, ele acumula um gol e três assistências, além de ter colaborado em jogadas que culminaram em outros tentos, em seis partidas que disputou pela competição.

“Fico feliz pelo momento desde a minha volta. Sei que tenho muito a melhorar ainda. Espero dar alegrias a todos do clube e à torcida do Cruzeiro. Que possamos conseguir nossos objetivos. Não será fácil, mas vamos lutar até o fim para obter nossas metas. Só assim vamos ganhar o respeito de todos de novo”, afirmou o armador.

Dos três passes a gol que Marcinho deu nesta Série B, dois foram por meio de cobranças de escanteio – para Felipe Augusto contra o CSA e Léo Santos diante do Guarani – e um com bola rolando – para Bruno José ante a Ponte Preta. Isso sem contar em outros gols que se originaram do tiro de canto, mas cujas assistências não foram creditadas ao meia.

Em outras palavras, a bola parada do armador é um dos pontos fortes da equipe. E ele quer mais. “Fico feliz que estamos encaixando bem os escanteios e as (cobranças de) falta. Porém, tenho que ajudar mais o Cruzeiro, arriscando mais de fora da área, chegando mais e finalizando. Fiz isso bem no ano passado, tenho um chute bom e a bola parada boa, entretanto, tenho que melhorar”, destacou.

Adversário

Na penúltima colocação, com seis pontos, o Brasil de Pelotas venceu apenas uma partida na competição. O que não significa que será um embate fácil, como enfatiza Marcinho.

"Temos que encarar todos os jogos como decisões. Quem enfrenta o Cruzeiro vai dar a vida e se entregar. E temos que nos entregar mais, ter mais vontade. Não está faltando garra, é mais falta de sorte. Esperamos ter uma boa atuação, sair vitoriosos e dar continuidade ao nosso objetivo no campeonato", comentou.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS

Matheus Nogueira; Thalys, Ícaro, Heverton e Kevin; Romulo, Bruno Matias, Gabriel Terra, Lucas Santos e Luiz Fernando; Ramon. Técnico: Cláudio Tencati

CRUZEIRO

Fábio; Ramon, Léo Santos e Paulo; Norberto, Matheus Barbosa, Adriano, Marcinho e Felipe Augusto; Bruno José e Rafael Sóbis. Técnico: Mozart Santos

DATA: 3 de julho de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Bento Freitas

CIDADE: Pelotas (RS)

MOTIVO: 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Carlos Salgueiro Lima, auxiliado por Ruan Luiz de Barros Silva e Wagner José da Silva, todos de Alagoas.

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV