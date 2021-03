Ainda é início de Campeonato Mineiro, mas o alvinegro Marrony larga na frente na busca pela artilharia da competição. Em um torneio com baixa média de gols, o Galo vem destoando em termos de setor ofensivo, e o atacante atleticano é o único a somar dois tentos no torneio até agora.

São 17 bolas na rede em 12 partidas envolvendo os 12 clubes participantes do Módulo I, ou seja, média de 1,4 por jogo. Apenas 16 atletas deixaram suas marcas, com Marrony à frente na corrida pelo prêmio de goleador.

Líder, com seis pontos, o Atlético é também o dono do melhor ataque do Mineiro, com cinco gols. É quase a soma de tentos dos outros três clubes do G-4. Juntos, América (2°), Caldense (3°) e Athletic (4°) computam seis gols (dois, cada).