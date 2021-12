Na decisão da Copa do Brasil, o Atlético terá uma mudança em relação ao time que iniciou a primeira partida da final, no último domingo. Titular no duelo disputado no Mineirão, o centroavante Diego Costa desfalcará o Galo diante do Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (15), na Arena da Baixada. A bola a partir de 21h30.

O camisa 19 não se recuperou de dor na coxa direita e, assim como aconteceu no decorrer do jogo disputado em Belo Horizonte, será substituído por Eduardo Vargas. O atacante chileno foi o autor do terceiro e do quarto gols do triunfo do Alvinegro por 4 a 0.

Na Arena da Baixada, o Atlético entrará em campo com: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Vargas e Keno.

Eduardo Vargas será o substituto de Diego Costa na Arena da Baixada

No banco de reservas, as opções do técnico Cuca são: Rafael, Guga, Réver, Réver, Dodô, Tchê Tchê, Calebe, Nathan, Hyoran, Nacho Fernández, Savarino e Eduardo Sasha.

Como venceu o primeiro jogo por 4 a 0, o Galo será bicampeão da Copa do Brasil mesmo se perder nesta noite por até três gols de diferença.

Caso o Athletico-PR vença com saldo de quatro gols, a decisão do título será em disputa de pênaltis.

Escalação do Athletico-PR

Enquanto o Galo não contará com Diego Costa, o Furacão não terá o zagueiro Thiago Heleno, suspenso, e o meia-atacante Nikão, lesionado.

O técnico Alberto Valentim decidiu abdicar do esquema com três zagueiros e escalou o Athletico-PR com: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Abner; Erick, Léo Cittadini e Christian; David Terans, Renato Kayzer e Pedro Rocha.