Jair volta ao time titular do Atlético no duelo com o Athletico-PR, na Arena da Baixada

O Atlético está escalado para enfrentar o Athletico-PR, hoje (16) a partir de 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Em relação à equipe que venceu o Corinthians por 3 a 0 na rodada passada, o time alvinegro terá mudanças nas duas laterais e também no meio-campo.

O lateral-direito Guga e o volante Jair, que iniciaram o duelo com o Corinthians no banco de reservas, serão titulares diante do Athletico-PR. Já o lateral-esquerdo Dodô substitui Guilherme Arana, que cumpre suspensão automática.

Cuca escalou o Galo com Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa e Keno.

No banco de reservas, o treinador tem como opções: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Micael, Neto, Tchê Tchê, Nathan, Calebe, Hyoran, Dylan Borrero, Echaporã e Eduardo Sasha.

Além de Arana, o Atlético não conta com o zagueiro paraguaio Junior Alonso, o volante equatoriano Alan Franco, o ponta-direita venezuelano Savarino e o atacante chileno Vargas. Todos eles defendem as seleções de seus países nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.