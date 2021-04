O Atlético divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (19), a lista dos 50 jogadores inscritos para a primeira fase da Copa Libertadores. Como o esperado, a relação contou com vários atletas das categorias de base, que se juntam aos principais nomes do elenco.

O expressivo aumento do número de inscrições foi permitido pela Conmebol para tentar atenuar os efeitos de possíveis desfalques pela pandemia de Coronavírus, em estágio delicado na maior parte da América do Sul.

No grupo H da competição, o Galo estreia nesta quarta-feira (21), Às 19h, diante do Deportivo La Guaria, no estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas. Na mesma chave também estão o Cerro Porteño, do Paraguai e o América de Cali, da Colômbia.

Caso avance às oitavas de final, o Galo vai poder fazer cinco alterações na lista inicial. No caso das quartas e da semi, mais três trocas em cada uma das fases será permitida.

Confira os 50 inscritos: