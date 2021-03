O Atlético volta a campo na próxima quinta-feira (1), após ter 'ficado de molho' na Cidade do Galo. Com o futebol em Minas Gerais paralisado devido à Onda Roxa - medidas restritivas para frear a disseminação do novo coronavírus -, o alvinegro aproveitou o tempo para treinar e dar as caras ao técnico Cuca.

No primeiro dia de abril, o líder do Estadual terá pela frente a Caldense, em Poços de Caldas. Único time com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas e dono do ataque mais efetivo, com 15 gols anotados, o Galo precisará de atenção redobrada com um jogador da Veterana.

Autor de dois dos quatro tentos anotados pelo alviverde na competição, Amarildo se tornou carrasco das equipes da capital, deixando sua marca contra Cruzeiro e América. Com oito pontos, a Caldense é a quarta colocada neste momento. O duelo no Sul de Minas está marcado para as 17h30.

Em relação ao adversário, o Atlético está sobrando. Em número de pontos conquistados, o time de Cuca tem quase o dobro: 15 x 8; em número de gols feitos, quase o quádruplo: 15 x 4; em gols sofridos, a metade: 2 x 4.