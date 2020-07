O segundo jogo do Cruzeiro após retomada do Campeonato Mineiro é uma decisão. Contra a Caldense, nesta quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, a Raposa precisa da vitória para passar de fase. E não é qualquer triunfo que os cruzeirenses precisam: para ir às semifinais sem depender de nenhum outro resultado será preciso vencer por três gols de diferença.

A classificação até a décima rodada aponta o Cruzeiro na quinta colocação com 17 pontos e a Caldense com 20 pontos na terceira posição. O confronto é direto e um time vai eliminar o outro, sendo que para Enderson Moreira e seus comandados só uma vitória com placar avantajado interessa.

A missão cruzeirense não será fácil por alguns motivos importantes. Um desses é que a Veterana terá vantagens por jogar, mesmo que sem torcida, em seus domínios, onde o time conhece cada centímetro do campo de jogo e do gramado (ou da falta dele).

O gramado do estádio Ronaldão foi criticado de forma intensa nas redes sociais após a Caldense vencer o Tupynambás na rodada passada. Fato ocorrido pelo aspecto da grama, "queimada" por causa do inverno, o que deixa o aspecto do tapete nem tão verde como deveria.

O assunto gerou comentários inclusive de Procópio Cardoso, ex-jogador e multicampeão com a camisa celeste entre os anos 60 e 70. "Se começarem a falar que o Cruzeiro não terá condições de vencer a Caldense por 3 gols de diferença devido ao gramado ruim do Ronaldão os jogadores vão acabar acreditando. Ai a batalha estará perdida antes do começo da decisão", postou em sua conta particular no Twitter.

Para Enderson Moreira a partida é sim um "grande desafio".

O próximo jogo é um jogo que a gente precisa vencer. A gente tem dificuldade em questão de classificação. É uma diferença significativa no saldo de gols. (...) Mas estamos focados em vencer o jogo. Caldense é uma equipe que manteve praticamente a mesma equipe antes da parada. Vai ser um grande desafio para todos nós", analisou.

Se o Cruzeiro não conseguir vencer com o resultado que necessita vai depender do arquirrival. Uma vitória por menos de três gols em Poços de Caldas fará com que a Raposa necessite de um tropeço do Atlético diante do Patrocinense, tendo em vista que o Alvinegro é o quarto colocado com 19 pontos.

Uma eventual eliminação precoce antes das semifinais marcaria negativamente a história do Cruzeiro no Campeonato Mineiro desde que o atual formato com primeira fase e mata-matas sequenciais foi adotado, em 2004. Houve acréscimos de quartas de finais em algumas edições em alguns anos, mas o clube celeste não deixa de participar do pós fase classificatória há 15 anos.

"Já viramos a chavinha. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil e que precisamos da vitória independentemente de qualquer coisa. Sabemos que precisamos dos gols, mas vamos buscar o resultado positivo pra dar confiança pra nós e para a torcida", disse o zagueiro Marllon, titular na vitória por 3 a 0 em cima da URT, mas que deve voltar ao banco de reservas nesta quarta.

A condição de Marllon nesse retorno à reserva acontece pela liberação de Léo da quarentena provisória. O zagueiro testou positivo para coronavírus na última semana, ficou afastado até realizar novos exames, e as contraprovas tiveram resultados negativos. Isso faz com que o camisa 3 ganhe condição de jogo.

Inclusive, Léo viajou para Poços de Caldas, palco do jogo de logo mais.

Ao defensor se juntaram também o meia-atacante Maurício e o volante Jadsom, suspensos contra a URT pelo terceiro cartão amarelo, e Marcelo Moreno, que ficou fora da última partida por problemas intestinais, segundo divulgado pelo Cruzeiro.

Torneio Inconfidência

Se por acaso ficar fora das semifinais do Campeonato Mineiro o Cruzeiro disputará o Torneio Inconfidência, uma criação da Federação Mineira de Futebol para 2020.

Os times que terminarem entre o quinto e oitavo lugares disputam o troféu. A semifinal do Torneio Inconfidência está previamente marcada para dia 2 de agosto e a final para dia seis.

O Cruzeiro estreia no dia 8 de agosto na Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Botafogo-SP, no Mineirão.

CALDENSE X CRUZEIRO

Motivo: 11ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas

Árbitro: Rônei Cândido Alves

Auxiliares: Marconi Helberth Vieira e Leonardo Henrique Pereira

CALDENSE - Alyson, Gabriel Tonini, Jonathan Costa, Lucas Mufalo, Verrone, André Mensalão, Lucas Silva, Rafael Rosa, Nathan, João Victor e Kaíque Maciel. Técnico: Marcus Paulo Grippi.

CRUZEIRO - Fábio; Cáceres, Cacá, Léo (Marllon) e Patrick Brey; Ariel Cabral, Jadsom (Jean), Maurício e Régis; Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira