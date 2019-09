A iminente contratação do experiente Wilson para defender a meta do Atlético surpreendeu muita gente na tarde desta segunda-feira (2). O atual goleiro do Coritiba já deve ser titular no próximo jogo do Galo, neste domingo (9), contra o Botafogo. Isto deve ocorrer por conta de uma negativa recebida pelo clube mineiro sobre uma possível desconvocação de Cleiton para a seleção olímpica.

Titular desde que Victor se afastou dos gramados por lesão, o jovem arqueiro da base do Galo se destacou quando foi exigido e ganhou o carinho dos torcedores alvinegros. Suas atuações no Atlético lhe renderam uma convocação para os amistosos contra Colômbia e Chile, em São Paulo.

Sem contar com Victor, que ainda não está totalmente recuperado de uma tendinite no joelho, a diretoria atleticana chegou a solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que Cleiton fosse desconvocado pelo técnico André Jardine, para que pudesse entrar em campo contra o Botafogo com a cima do Galo.Contudo, a entidade máxima do futebol brasileiro negou o pedido do clube, mantendo Cleiton entre os convocados para os amistosos dos dias 5 e 9 de setembro, no Pacaembu.

Cleiton e Guga, os dois jogadores do Galo que participarão do selecionado olímpico, desfalcarão o Atlético apenas nesta 18ª rodada do Brasileirão, já ficando disponíveis para os jogos seguintes do brasileiro e Copa Sul-Americana.

As negociações com Wilson começaram na semana passada e terão desfecho nas próximas horas.

* Com Hugo Lobão