Um empate justo. Foi assim que o técnico Jorge Sampaoli definiu o empate em 1 a 1 com o América, neste domingo (26), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Mineiro. O resultado, inclusive, impediu com que o Atlético conquistasse a vaga antecipada para as semifinais da competição estadual, paralisada por mais de 130 dias, devido à pandemia do novo coronavírus.

Questionado na entrevista pós-jogo sobre o confronto com portões fechados, o argentino lamentou a ausência das torcidas na Arena Independência.

"A comunicação com o jogadores pode ser melhor, mas a realidade do futebol é outra. Um cenário totalmente diferente. Para mim, não faz bem ao espetáculo, mas é o que temos que viver neste momento", disse o comandante.

Leia mais:

Líder invicto x Classificação adiada: América e Atlético empatam por 1 a 1 em clássico movimentado

Destaque do Atlético no clássico, Rafael ameniza empate cedido ao América: 'Fizemos muita coisa boa'

Lisca destaca força do Atlético e vibra com resposta do América: 'O campo empinou no segundo tempo'



Sobre o duelo, o técnico atleticano valorizou o adversário e, principalmente, a atuação dos comandados de Lisca após os 30 minutos iniciais.

"A equipe rival jogou melhor e teve melhor controle de bola. Não seguimos fazendo o que fizemos em grande parte do primeiro tempo. No primeiro tempo não propusemos muita coisa e por isso chegou a um merecido empate", analisou o técnico.

"Chegaram muitos jogadores sem ritmo no nosso time. Não tenho grandes referências do que pode render a equipe com cinco modificações. Optei por mudar aquilo que vi que enxerguei que poderia dar resultado", finalizou.