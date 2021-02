Após um período de férias, contratações e manutenção de parte do elenco, o time feminino do Cruzeiro se apresentou nesta segunda-feira (22) para o início das atividades, visando às disputas de 2021. A equipe tem na unidade do Sesi em Betim o local de treinamentos para a pré-temporada.

O plantel passou por testes físicos e exames médicos, e as avaliações prosseguirão durante a semana.

“Vamos começar agora um período importante, com as jogadoras novas chegando e se integrando ao grupo. Teremos este período importante de pré-temporada no Sesi de Betim, o que vai facilitar bastante em termos de estrutura, e o grupo está muito motivado para os compromissos que teremos ao longo do ano”, declarou o técnico Tchelo.

O Cruzeiro conta com nove reforços para esta temporada: a lateral-esquerda Rebeca, as meio-campistas Stephanie Zuniga (EUA) e Mayara Vaz, a zagueira Jéssica Romero (COL), a goleira Carol Aquino, as volantes Lucero Robayo (COL) e Carol Shimo e as atacantes Pâmela e Marília.

As remanescentes são as goleiras Mary Camilo e Dafiny, as zagueiras Thamirys, Mayara, Jajá e Pires, as laterais Eskerdinha, Janaína e Thalita, as meias Duda, Capelinha, Ambrózio e Carol e as atacantes Vanessinha e Mariana Santos.

O time celeste inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro A1 no dia 28 de março, contra o Real Brasília (DF).