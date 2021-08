O Cruzeiro divulgou, no início da noite desta terça-feira (10), a lista dos 23 jogadores relacionados para o duelo com o Vitória, marcado para esta quarta, às 19h, no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

As principais novidades ficam por conta do retorno do lateral-direito Norberto e do zagueiro Rhodolfo. O primeiro cumpriu suspensão na última rodada, enquanto o beque se recuperou de um edema na coxa direita.

Outros que voltam a aparecer na relação após um jogo de ausência são o lateral-esquerdo Matheus Pereira, o volante Adriano e o atacante Dudu.

A baixa fica por conta do atacante Felipe Augusto, que recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo por 2 a 1 sobre o Brusque, no último sábado.

No departamento médico, o lateral-direito Cáceres, os volantes Lucas Ventura e Henrique e o atacante Keké seguem fora de combate.

Se quiser, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai poder repetir o time que venceu por 2 a 1 o time catarinense, no confronto que marcou a sua reestreia no comando da equipe celeste.

Na 15ª colocação, com 16 pontos, a Raposa busca o triunfo em casa para de afastar da zona de rebaixamento, aberta neste momento justamente pelo Vitória, com 13 pontos.

Confira os 23 jogadores relacionados para o duelo desta quarta:

Goleiros: Fábio e Vinícius.

Laterais: Norberto, Jean Victor e Matheus Pereira.

Zagueiros: Rhodolfo, Ramón, Eduardo Brock e Léo Santos.

Meio-campistas: Adriano, Flávio, Rômulo, Giovanni, Marcinho, Ariel Cabral, Matheus Neris, Claudinho.

Atacantes: Thiago, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Wellington Nem, Bruno José e Dudu.

Leia mais

Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de Cruzeiro e Vitória para o jogo desta quarta

Próximos dois jogos no Horto e o estigma do Cruzeiro de não se impor como mandante

Ricardo Rocha destaca importância do salário em dia, mira saída do Z-4 e crava: ‘confio no elenco’