O América terá varias novidades no confronto com o Criciúma, nesta terça-feira (10), às 21h, no Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Para o duelo com o Tigre, o técnico Felipe Conceição promoveu cinco mudanças em relação ao time que empatou em 0 a 0 com o Botafogo-SP, no último sábado.

A primeira mudança é no gol. Com dores no joelho direito, Jori foi vetado da partida, e dá lugar a Airton, que vai fazer sua estreia com a camisa do Coelho.

Na zaga, o jovem Pedrão vai ganhar uma nova oportunidade, dessa vez na vaga de Paulão, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

No meio campo, mais duas alterações. Substituído durante o jogo contra o time paulista, em função de dores no tornozelo direito, o volante Zé Ricardo não se recuperou a tempo, e será preservado. Em seu lugar joga Flávio, também cria das categorias de base do clube.

Outra mudança é a entrada de Diego Ferreira, lateral-direito de origem, e que vai atuar novamente mais avançado, substituindo Marcelo Toscano, que vai ficar como opção no banco de reservas.

No ataque, Felipe Azevedo, um dos principais nomes do Alviverde na temporada, vai ser poupado, em função de um desgaste físico. Em seu lugar vai atuar Matheusinho.

Boselli

Em meio aos desfalques, Felipe Conceição ganhou mais uma opção para o banco de reservas.

Anunciado na última semana, e já regularizado, o meia-atacante uruguaio Juan Boselli vai figurar entre os suplentes, nesta terça, e também poderá estrear pelo Coelho.

O América entra em campo com: Airton; Leandro Silva, Pedrão, Ricardo Silva e João Paulo; Flavio, Juninho, Willian Maranhão e Diego Ferreira; Matheusinho e Júnior Viçosa.

Já o Criciúma, do técnico Waguinho Dias, está escalado com: Luiz; Miacon, Sandro, Derlan e Marlon; Liel, Wesley e Daniel Costa; Vinicius, Léo Gamalho e Reinaldo.