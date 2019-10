O Atlético está definido para enfrentar o Grêmio, neste domingo (13), às 19h, no Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades no Galo, 11º colocado, com 31 pontos, ficam por conta das entradas do lateral-esquerdo Hulk e do meia Marquinhos.

O primeiro entra na vaga de Fábio Santos, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já a jovem promessa da base alvinegra, foi beneficiada pelo fim do esquema com três zagueiro, e vai ter a

primeira chance de iniciar jogando pelo time profissional do Galo.

Também voltam ao time o atacante Luan, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na última quarta, o zagueiro Réver, recuperado de lesão muscular, e o atacante Di Santo, que foi popupado contra o Rubro-Negro Carioca.

Pressionado pelos resultados ruins recentes da equipe alvinegra, o técnico Rodrigo Santana armou o Atlético com: Wilson; Patric, Réver, Igor Rabello e Hulk; Nathan, Elias e Cazares; Marquinhos, Luan e Franco Di Santo.

Grêmio

Sétimo colocado, com 38 pontos, o Grêmio vai poupar alguns titulares- entre eles o ex-Galo, Diego Tardelli - já pensando no segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores, contra o Flamengo, no dia 23 de outubro. O time gaúcho também tem os desfalques de Everton Cebolinha e Matheus Henrique, que estão à disposição da Seleção Brasileira.

O técnico Renato Gaúcho escalou o Tricolor com: Paulo Victor; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, David Braz e Cortez; Michel e Maicon; Alisson, Pepê, Luan e André.