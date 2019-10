O Atlético está escalado para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira (10), às 21h, no Maracanã, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma série de desfalques, especialmente no setor ofensivo, o técnico Rodrigo Santana promoveu as entradas de Cazares e Vinícius, nas vagas de Luan, que está suspenso, e Otero, que está servindo à seleção da Venezuela.

Outra novidade foi a volta de Ricardo Oliveira, no lugar de Franco Di Santo. Segundo a assessoria de comunicação do Galo, a alteração se deu em função de um desgaste físico do argentino pela sequência de jogos. Di Santo será opção no banco de reservas.

Também entram no time, o goleiro Wilson e o lateral-direito Patric, que substituem Cleiton e Guga, que estão à disposição da seleção Sub-23 do Brasil.

Com a manutenção do esquema com três zagueiros, o Alvinegro inicia jogando com: Wilson; Maidana, Léo Silva e Igor Rabelo; Patric, Nathan, Elias, Cazares, Vinícius e Fábio Santos; Ricardo Oliveira.

Flamengo

Líder do campeonato, com 54 pontos, o Flamengo também tem vários desfalques para enfrentar o Atlético.

Sem Gabigol e Rodrigo Caio, convocados para a Seleção Brasileira, e Filipe Luís e Arrascaeta machucado, o técnico Jorge Jesus escalou Rhodolfo, Renê, Reinier e Vitinho.

A equipe carioca inicia jogando com: Diego Alves; Rafinha, Rhodolfo, Pablo Marí e Renê; Willian Arão e Gérson; Reinier, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique.