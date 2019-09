O Atlético está definido para enfrentar o Colón, da Argentina, nesta quinta-feira (20), às 21h30, no estádio Cemitério de Elefantes, em Santa Fé, no duelo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

A equipe que vai encarar a equipe Rubro-Negra vai ter duas novidades. No meio-campo, Zé Welison ganha a vaga de Jair, que segue se recuperando de uma lesão muscular.

O paraguaio Ramón Martínez, que atuou diante do Internacional, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, não pôde ser inscrito na Sul-Americana por já ter disputado o torneio pelo Guaraní, do Paraguai.

Na armação das jogadas, Cazares, que ficou no banco diante do Colorado, ganhou a disputa com Bruninho e volta a ser titular.

No ataque, o argentino Franco Di Santo vai ter a primeira oportunidade de iniciar jogando com a camisa Alvinegra.

O centroavante, assume o lugar de Ricardo Oliveira, que sequer viajou com a delegação, em função de problemas particulares.

Na defesa, Igor Rabello, que cumpriu suspensão no último duelo pelo Brasileirão, volta ao time, formando dupla com o capitão Réver.

O técnico Rodrigo Santana escalou a seguinte equipe para enfrentar o Colón: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Elias; Cazares, Vinícius e Chará; Di Santo.

Já o Colón, que é comandado por Pablo Lavallen, vai campo com: Burian, Vigo, Ortiz, Olivera e Escobar; Aliendro, Zuqui, Lertora e Estigarribia; Rodriguez e Morelo.