Utilizado para a divisão dos potes do sorteio da Copa Libertadores, o ranking da Conmebol teve sua última atualização divulgada nesta sexta-feira (17). A nova versão da lista indica que o Atlético será cabeça-de-chave na edição de 2022 do principal torneio continental.

O Galo é agora o 11º colocado do ranking da Conmebol, sendo que os oito classificados à fase de grupos da Libertadores melhores colocados nessa relação encabeçam as respectivas chaves no torneio.

Campeão brasileiro e da Copa do Brasil, Atlético busca agora o bi da Libertadores

Embora tenha sido campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, o time alvinegro ainda não tinha certeza sobre sua presença entre os cabeças-de-chave. Essa posição foi assegurada ao ultrapassar os paraguaios Libertad e Cerro Porteño.

Além do Atlético, entre os brasileiros, Palmeiras e Flamengo serão cabeças-de-chave da Libertadores de 2022. Corinthians e Athletico-PR estarão no pote 2, enquanto o Red Bull Bragantino ficará no pote 3 e o Fortaleza no 4.

Como equipes do mesmo país não podem estar no mesmo grupo, desde que não venham de fases preliminares, Corinthians, Athletico-PR, Bragantino e Fortaleza não poderão estar na mesma chave do Galo.

Entre os brasileiros, apenas América e Fluminense poderão estar no grupo da equipe comandada por Cuca, já que tanto o Coelho quanto o Tricolor Carioca disputarão a "pré-Libertadores".

O sorteio dos grupos da Libertadores de 2022 será realizado em 23 de março, depois de as fases preliminares serem encerradas.

Como é formado o ranking da Conmebol

Três critérios são utilizados para a formação do ranking. O peso maior é dado para o desempenho na Libertadores e na Sul-Americana nos últimos 10 anos. Além disso, são considerados o desempenho histórico nas duas competições continentais e os títulos nacionais.

Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras é o segundo colocado, atrás do River Plate. A terceira posição é do Boca Juniors, seguido por Flamengo e Grêmio.

Confira os 10 primeiros colocados do ranking da Conmebol e os brasileiros posicionados no Top 100:

1º – River Plate, 10.275,2 pontos

2º – Palmeiras, 8.503,1 pontos

3º – Boca Juniors, 8.272,8

4º – Flamengo, 6.666,4

5º – Grêmio, 6.571,9

6º – Nacional (URU), 5.506,3

7º – Peñarol (URU), 5.176

8º – Santos, 4.517,4

9º – Atlético Nacional (COL), 4.372,4

10º – Independiente (ARG), 4.295,1

11º – Atlético-MG, 4.135,2

12º – Athletico-PR, 4.043,8

13º – São Paulo, 4.038,5

17º – Internacional, 3.438,3

23º – Cruzeiro, 2.930,8

29º – Corinthians, 2.526,7

30º – Fluminense, 2.389,7

45º – Red Bull Bragantino, 1.176

50º – Botafogo, 983,3

53º – Chapecoense, 944,8

61º – Vasco, 796,7

62º – Bahia, 793

94º – Sport, 290,8

100º – Atlético-GO, 264,3

