Rafael; Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Léo Sena; Savarino, Diego Tardelli e Marrony. Ainda está longe de a bola rolar no Brasil, o Atlético não anunciou seus novos reforços, mas quando tudo isso se tornar realidade, o técnico Jorge Sampaoli pode ter como base um time com apenas um jogador acima dos 30 anos, o meia-atacante Diego Tardelli. Esta formação, por exemplo, considerando-se os jogadores de linha, tem média de idade de 24 anos, com nove deles tendo no máximo 25 anos.

O Atlético pode anunciar nas próximas horas a contratação de Marrony, revelação do Vasco e que será o primeiro reforço para o ataque após a chegada do treinador Jorge Sampaoli

É difícil falar em time titular com Sampaoli, pois o treinador argentino muda demais as suas equipes a cada partida, levando sempre em consideração o aspecto físico e também a maneira que pretende jogar e como atua o adversário. Mas não estará longe de ser esta equipe escalada acima a sua base no Galo quando o futebol voltar a ser disputado.

Na defesa não há dúvida. Rafael, de 30 anos, é titular do gol, assim como nas demais posições também são Guga (21), Igoar Rabello (25), Gabriel (25) e Guilherme Arana (23).

No meio, o volante Allan, de 23 anos, contratado no início da temporada, deve ter constantemente as companhias de Alan Franco (21), ex-Independente del Valle, do Equador, e Léo Sena (24), ex-Goiás. Esses dois jogadores já estão acertados com o clube, mas faltam ainda alguns detalhes para que sejam oficializados como reforços. A pandemia pelo novo coronavírus tem atrapalhado demais o processo.

Frente

Na frente, o venezuelano Savarino, de 23 anos, tem mostrado muito serviço nos treinamentos e impressiona a comissão técnica pela qualidade. O pedido de Sampaoli para o setor é Marrony, do Vasco, de 21 anos, que deve ser contratado nas próximas horas. Assim, o papel de veterano do time ficará mesmo com Diego Tardelli, de 35 anos, que retornou nesta temporada à Cidade do Galo.

Um jogador que chamava muito a atenção de Jorge Sampaoli, quando ele chegou ao Atlético, é o meia-atacante Cazares, de 28 anos. Mas o jogador está cada vez mais distante do clube. Até agora não aceitou uma proposta de renovação de contrato, e seu vínculo com o Galo termina no final da temporada, e além disso tem se envolvido constantemente em problemas fora de campo.

Assim, o novo Atlético de Jorge Sampaoli pode ser um time de média de idade de 24 anos, considerando-se os dez jogadores de linha, embora seja uma tarefa complicada cravar uma equipe titular nos trabalhos do argentino.