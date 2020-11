Invicto no comando do Cruzeiro, com quatro vitórias e três empates, o técnico Felipão ganhou boas notícias para armar a Raposa para o duelo com o Confiança-SE, nesta sexta-feira (27), às 21h30, no Mineirão, pela 24ª rodada da Série B.

Após cumprir suspensão na vitória do time celeste sobre a Chapecoense, o lateral-esquerdo Matheus Pereira volta a ficar à disposição de Luiz Felipe Scolari.

Outros dois reforços vêm do departamento médico. Recuperado de um edema ósseo, que o deixou fora de combate desde o dia 19 de setembro, o zagueiro Léo está apto a voltar a atuar pela Raposa.

Quem também está de volta é o volante Jadson, que ficou de fora da última rodada em razão de uma pancada no calcanhar direito, sofrida no empate com o Figueirense, na última sexta.

Com isso, seguem fora apenas o volante Henrique, que passou por uma cirurgia no menisco do joelho direito, em outubro, e o jovem meia-atacante Stênio, que passou por um procedimento no ombro esquerdo, em setembro.

Ambos já estão entregues à parte física, e a expectativa é de que também voltem a participar das atividades com o restante dos companheiros nos próximos dias.

Como não terá desfalques por suspensão, Felipão vai poder repetir o mesmo time que bateu a Chapecoense, então líder e invicta em casa, na última rodada.

Dúvidas

Com o retorno de Cacá, que ficou de fora do duelo com a Chape para acompanhar o nascimento de sua filha, o comandante da Raposa vai ter que decidir se mantém Ramón, que atuou na função ao lado de Manoel, ou se promove a volta do jovem defensor.

Se optar pela volta de Cacá na zaga, a dúvida fica por conta da situação de Ramón, que vinha atuando como volante e, ao atuar na defesa, cedeu o lugar no meio-campo para a entrada de Adriano.

A atuação segura diante da equipe catarinense, inclusive, credencia Adriano a se manter entre os titulares para o confronto com o Confiança-SE.

Na lateral-esquerda, a briga fica entre Patrick Brey, titular nos últimos jogos, e Matheus Pereira, que volta a ficar à disposição, após cumprir suspensão.

Já no setor ofensivo, Scolari pode manter a formação sem um atacante de referência na área, com Rafael Sóbis atuando no setor, ou promover a volta de Marcelo Moreno, que entrou no segundo tempo em Chapecó.