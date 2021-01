Esperançoso após as duas derrotas consecutivas de São Paulo e Flamengo no Brasileirão, o Atlético entrou em campo nesta segunda-feira (11) tentando encostar no líder, o Tricolor. Mas ficou apenas no empate, com um gol de Hyoran no último lance do jogo, de pênalti.

Com o 2 a 2 em Bragança Paulista, o Galo foi a 50 pontos, a seis dos paulistas e a três do Internacional, o vice, e perdeu a condição de melhor campanha do segundo turno da competição.

Antes da 29ª rodada, o Atlético detinha 70,83% de aproveitamento no returno. Porém, com o ponto obtido fora de casa, esse percentual caiu para 66,7% - são cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Agora, o Galo detém o terceiro melhor desempenho no segundo turno, atrás de Palmeiras e Grêmio (70,37%), segundo dados do site Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da Ufmg.

O próximo desafio do Atlético será domingo (17), às 18h15, contra o Atlético-GO, no Mineirão, pela 30ª rodada.