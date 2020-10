O mês de outubro, definitivamente, não foi nada bom para o Atlético. Além de ter perdido a liderança do Campeonato Brasileiro e de Internacional e Flamengo brigando na ponta da tabela da competição mais importante do país, o alvinegro teve o pior aproveitamento desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli.

Com o empate sem gols com o Sport-PE, em duelo disputado neste sábado (24), no Mineirão, o Galo fechou o "mês 10" com oito pontos conquistados em 18 possíveis; foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas: são 44% de aproveitamento.

A título de comparação, este rendimento é o mesmo que o Grêmio, 13º colocado, com 21 pontos conquistados, tem até o momento no Brasileirão.

O Atlético volta a jogar apenas em 2 de novembro, quando encara o Palmeiras, no Allianz Parque.