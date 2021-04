Foi mais difícil do que se esperava, mas o Atlético conseguiu conquistar o objetivo almejado. Jogando no Mineirão, o Galo venceu o Boa Esporte por 2 a 1, na tarde deste domingo (18), pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Apesar da grande diferença técnica, o Alvinegro suou para bater o rival de virada, com gols de Eduardo Vargas e Guilherme Arana, de pênalti, já aos 44 minutos do segundo tempo.

Tiago Silva, aos 20 minutos da primeira etapa, abriu o placar para o time boveta.

Mesmo ainda aquém do desempenho esperado pelo alto investimento realizado no elenco, os comandados de Cuca pressionaram, criaram várias chances de gol, mas pararam na boa atuação do goleiro Carlos Miguel e na falta de pontaria.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 24 pontos e garantiu a primeira colocação na fase de classificação do Estadual.

A conquista faz com que o Galo tenha a vantagem de atuar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols nas fases finais.

O Boa Esporte, por sua vez, se junta ao Coimbra como as duas equipes rebaixadas ao Módulo II do Mineiro.

Com apenas cinco pontos, a equipe de Varginha não consegue mais alcançar o Patrocinense, primeira equipe fora do Z-2, com 10 pontos.

No próximo domingo, às 16h, o Atlético encara o Athletic, no Independência.

Na despedida da elite futebol mineiro, o Boa se despede da elite do futebol mineiro contra a Caldense, no estádio Melão, no mesmo dia e horário.

Antes do confronto pelo Estadual, o Alvinegro encara o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na próxima quarta, às 19h, no estádio Olímpico, em Caracas, na estreia da Copa Libertadores.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 2

Everson; Guga (Mariano), Réver, Júnior Alonso (Sávio) e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê, Dylan Borrero (Marrony) e Nacho Fernández; Keno (Nathan) e Eduardo Vargas (Eduardo Sasha). Técnico: Cuca

BOA ESPORTE 1

Carlos Miguel; Márcio (Vagner), André e Gabriel; Yuri, Dieguinho, Romeu, Rodrigo Anchieta (Thiago Peralta), Tiaguinho (Igor Eto’o) e Carlos Henrique; Jefferson. Técnico Gabardo Júnior;

DATA: 18 de abril de 2021

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 10ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

GOLS: Eduardo Vargas, aos 29 minutos do primeiro tempo, Guilherme Arana, aos 44 minutos do segundo tempo (Atlético) Tiago Silva, aos 20 minutos do primeiro tempo (Boa Esporte);

ARBITRAGEM: Ronei Candido, auxiliado por Felipe Alan Costa e Douglas Almeida Costa

CARTÕES AMARELOS: Mariano e Allan (Atlético); Márcio, André e Thiago Peralta (Boa Esporte)