Um duelo que, apesar de não poder contar com a presença das torcidas, nada terá de sem graça. Assim pode ser traduzido o clássico deste domingo (26) entre América x Atlético, válido pela décima rodada do Campeonato Mineiro.



Há mais de 130 dias sem entrar em campo para uma partida oficial, Coelho e Galo disputam o topo da tabela, atualmente ocupado pelo alviverde de Lisca. Com 21 pontos, o América está a três do Atlético. No saldo de gols, as equipes estão rigorosamente empatadas: 9 para cada lado.



Já classificado, o time americano (mandante) se manterá na posição caso não perca para o rival e o Tombense, que soma 20 pontos, não ganhe do Coimbra. Apesar de ser apenas o primeiro jogo em meio à pandemia, a penúltima rodada do Estadual tem traços de emoção. Sem Berola, ainda no DM, a esperança de gols segue nos pés de Felipe Augusto e Rodolfo.



Além disso, a segunda partida de Jorge Sampaoli no comando atleticano poderá ser de estreias. Na zaga, há enorme chance do paraguaio Junior Alonso ser acionado. No ataque, o debute deverá ser do jovem Marrony, contratado recentemente junto ao Vasco e favorito para substituir o lesionado Diego Tardelli. Ele, inclusive, anotou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o próprio América, em jogo-treino realizado na Cidade do Galo.



O domingo também será de estreia do novo uniforme alvinegro, apresentado há uma semana, em evento transmitido ao vivo no canal do Youtube.



Para terminar a décima rodada como líder, o Atlético precisa derrotar o América e torcer para que o Coimbra não seja batido pela equipe de Tombos, que, além das seis vitórias de momento (uma a mais que o Galo), ostenta saldo de 10 gols. Suspenso, o lateral-esquerdo Guilherme Arana não disputará o clássico.



Ficha Técnica:

América x Atlético



América: Airton; Diego Ferreira, Eduardo B., Lucas Kal e Sávio, Zé Ricardo, Juninho e Ale, Ademir, Felipe Augusto e Rodolfo. Técnico: Lisca

Atlético: Rafael; Guga, Réver, Igor Rabello (Alonso) e Fábio Santos; Allan e Nathan; Savarino, Hyoran e Marquinhos; Marrony. Técnico: Jorge Sampaol



DATA: 26 de julho de 2020

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Ronei Cândido Alves, auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Felipe Alan Costa de Oliveira

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere