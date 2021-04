Nome indicado pelo técnico Cuca para as disputas da temporada, o volante Tchê Tchê foi anunciado pelo Atlético nesta terça-feira (6). A forma como o clube oficializou a nova contratação foi inusitada.

Foi feita uma ‘colagem’ de vídeos envolvendo o digital influencer mineiro Gustavo Tubarão e o meio-campista. Confira abaixo.

Como já estava definido, o volante vem emprestado pelo São Paulo até o fim deste ano. Ele desembarcou em Belo Horizonte nessa segunda-feira (5) para a realização de exames médicos. Nesta terça, antes do anúncio oficial do clube alvinegro, passou por uma avaliação física, na Cidade do Galo.

Tchê Tchê reforça um setor carente do elenco. Antes de sua chegada, o Galo contava apenas com Jair e Alan como volantes. Outros atletas, como os meias Alan Franco, Dylan Borrero e Zaracho, também podem exercer a função, de forma improvisada.

Cuca trabalhou com Tchê Tchê em outras oportunidades: no Palmeiras em 2016 e no São Paulo em 2019. Em ambas, foi ele quem indicou o jogador a esses clubes.

A estreia do novo volante atleticano depende da inclusão de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).