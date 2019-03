A festa em comemoração aos 111 anos do Atlético está organizada. A contagem regressiva, oficializada com um escudo comemorativo nas redes sociais do clube foi o primeiro passo antes do grande evento que se espera para domingo (24), véspera do aniversário, no duelo das quartas de final do Campeonato Mineiro.

Uma das atrações no Gigante da Pampulha é voltada para os amantes do rap. A reportagem do Hoje em Dia apurou que um dos envolvidos na surpresa aos torcedores é Djonga; outras pessoas também participaram da execução da música que homenageia o clube alvinegro, como Hot Apocalypse, FBC, Chris e Clara Lima.

Com quase um milhão de seguidores no Instagram, Gustavo Pereira Marques, que estourou com suas músicas na internet, é atleticano por influência do pai, e visitou a Cidade do Galo em janeiro, quando foi sucesso entre os jogadores.

O rapper nasceu na capital, na Favela do Índio, e cresceu no bairro São Lucas. Começou sua carreira na rua, participando de saraus de poesia, onde desenvolveu o amor pelo rap. Ainda não se sabe se ele estará no Mineirão no dia da festa, pois tem show marcado na capital paulista.

No dia 21 de abril, Djonga lançará o disco "Ladrão" em BH. O evento será no Km de Vantagens Hall, na Região Centro-Sul da cidade.