Um belo-horizontino de 24 anos tem ganhado espaço nas Divisões de Acesso do futebol alemão. O defensor Arthur Lourenço, que teve passagens pelas categorias de base de América, e Atlético, atualmente defende o SV Sparta Lichtenberg e tem aberto portas no Velho Continente.

Após passar pela base do Coelho (de 2000 a 2004 e depois de 2008 a 2012), do Galo (de 2004 a 2008) e do Palmeiras (de 2012 a 2015), ele teve seu primeiro contrato como profissional pelo atual campeão brasileiro. Contudo, pouco aproveitado no clube paulista, foi emprestado e jogou como profissional pelo Ipatinga (2015) e PSTC (2016). Com poucas chances no Brasil, o mineirinho foi tentar a sorte na Europa, mais precisamente no forte futebol alemão. Após passar por testes, ele foi contratado pelo time de Berlim, em janeiro deste ano

“O futebol envolve muitas coisas. Só bola no pé não basta. Eu sempre tive um sonho de jogar em um clube grande e batalhei muito pra isso. Na verdade, a batalha é diária. Sei que ainda posso crescer. Mas não adianta cruzar os braços e esperar a oportunidade cair no colo, é preciso muita disciplina, dedicação e correr atrás dos objetivos”, afirma Arthur ao Hoje em Dia.

Sem mágoas de nenhum clube mineiro por onde passou, ele afirma que tudo serviu de aprendizado para a sequência da carreira e da busca por um futuro melhor no mundo da bola.

“Pelo contrário, sou muito grato ao Atlético e ao América. Em cada clube eu pude aprender e evoluir um pouco mais. Se eu não fui aproveitado como eu desejava, respeito as decisões dos dirigentes e técnicos da época. Mas eu sabia que tinha potencial, por isso eu batalhei e não é por acaso que estou na Alemanha, em um país que tem um dos métodos de futebol mais avançados do mundo”, ressalta.

Por suas características, o técnico do SV Sparta Lichtenberg, Dragan Kostic, recuou Arthur de volante para zagueiro. Com belas atuações, o jogador ganhou a confiança do comandante. Na temporada 2018/2019 da Berlin Liga, já foram realizadas 17 das 34 partidas e o Sparta Lichtenberg é o líder da competição, pela primeira vez na sua história. Arthur Lourenço esteve em campo em 15 das 17 partidas, sendo todas como titular, além de um gol marcado.

As boas atuações têm despertado a atenção de clubes de maior expressão na Alemanha.

“O Arthur é forte, alto e muito técnico, além de ter apenas 24 anos. Tem boas características para crescer no futebol europeu”, afirma Lincoln Soares, ex-jogador do Atlético e hoje agente de Arthur. Como atleta, Lincoln atuou por seis anos na Alemanha, vestindo as camisas do Kaiserslautern e Schalke 04.

Arthur está em Belo Horizonte neste mês de dezembro, ao lado dos pais e familiares. A folga é em função da pausa do futebol alemão, por causa do rigoroso inverno no país. Ele retorna no início de janeiro para o restante da temporada