Segundo atleta com mais partidas disputadas com a camisa do Atlético no atual elenco, o zagueiro Réver alcançará mais um número redondo no domingo (17), dia em que o Alvinegro recebe o xará goianiense, no Mineirão.

Quando a bola rolar, o capitão atleticano completará 260 jogos pelo clube. Atualmente, ele só fica atrás do goleiro Victor, terceiro reserva de Jorge Sampaoli, que realizou, ao todo, 423. O arqueiro, inclusive, tem contrato se encerrando em 28 de fevereiro e ainda não sabe se terá o vínculo estendido.

Réver também é o segundo maior zagueiro-artilheiro da história do Atlético. Com 28 gols anotados, o jogador de 36 anos só fica atrás do já aposentado Léo Silva. Seu antigo parceiro de setor anotou 36 tentos em 390 partidas pelo Galo.

Curiosamente, o "Capitão América" também defendeu quatro dos seis primeiros colocados da Série A: além do Atlético, ele também jogou por Inter (2015/16), Flamengo (2016/18) e Grêmio (2008/2010).

O desafio contra o Dragão está marcado para às 18h15 de domingo e será válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Com 50 pontos, o Atlético é o terceiro colocado, com seis pontos a menos que o líder São Paulo e três a menos que o vice-líder Internacional.