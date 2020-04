Um colombiano e um venezuelano que, pelos respectivos clubes em Minas Gerais, não deixaram saudades. De um lado, Rafael Dudamel, treinador que durou pouquíssimo tempo como treinador do Atlético; do outro, Duvier Riascos, atacante que quase nada fez com a camisa do Cruzeiro. Coincidentemente, eles têm outra curiosidade em comum.

O antecessor de Jorge Sampaoli no alvinegro e o ex-jogador da Raposa se conhecem de longa data, já que atuaram juntos pelo modesto Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Há pouco mais de uma década, a dupla posava para fotos e brigava junta para defender a "Equipe do Povo".

Neste sábado (4), Riascos - jogador que ficou eternizado no Brasil por ter perdido o pênalti que levou o Atlético às semifinais da Libertadores de 2013 - usou o perfil pessoal no Instagram para relembrar o tempo em que atuava no país.