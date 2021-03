Perder a vaga de titular aumentou a fome de gol do atacante Felipe Augusto. Tanto que nessa quinta-feira (11), ele anotou um tento para lá de especial. E não só por ter sido seu primeiro com a camisa do Cruzeiro ou por ter garantido o empate em 1 a 1 com o São Raimundo (RR) e a classificação aos celestes na Copa do Brasil.

“Descobrimos depois do jogo contra o Uberlândia (que a esposa dele está grávida). Prometi à minha esposa que faria um gol contra a Caldense, dedicando à gravidez dela. Sassá, para você, ao neném que está vindo. Amo muito vocês”, declarou o jogador.

Ele entrou após o intervalo e marcou aos 8 minutos da segunda etapa. “Hoje (quinta) fui feliz. Comecei como opção. Mas pode acontecer com qualquer um. Temos um grupo forte e focado para ajudar”, sintetizou.

Felipe Augusto e o Cruzeiro voltam a campo neste domingo (14), às 16h, contra o Athletic, no Mineirão, pela quarta rodada do Mineiro.