Uma classificação no sufoco e com doses cavalares de emoção. Assim pode ser classificado o duelo do Atlético contra o Corinthians, na tarde desta segunda-feira (11), no Estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova). Após empatar em 1 a 1 no tempo normal, mesmo resultado do jogo de ida, o Galinho venceu nos pênaltis e avançou à final do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Num jogo bastante corrido, o Atlético saiu na frente do placar com Talison, mas viu o time paulista chegar ao empate. Na decisão por pênaltis, Guilherme Santos, sempre ele, foi o responsável pela última cobrança. Chorando, a bola bateu na trave e, em câmera lenta, foi parar no fundo das redes.

Com o 5 a 4 no placar, o Galo se credenciou para decidir a competição contra o Athletico-PR e ratificou a melhor campanha na primeira fase da competição nacional. A equipe comandada por Marcos Valadares enfrentará o Furacão, que bateu o Flamengo nas semifinais.