Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conquistou um importante resultado ao vencer o Corinthians por 2 a 1, na Arena de Itaquera, neste sábado (19), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo na capital paulista fez com que a Raposa encerrasse um jejum de 25 jogos sem vencer longe de Belo Horizonte.

A última vitória da Raposa fora de Belo Horizonte havia acontecido no dia 3 de junho de 2018, quando o time estrelado venceu o Ceará por 1 a 0 no Castelão.

Os três pontos na Arena de Itaquera também representaram o primeiro resultado positivo do Cruzeiro como mandante neste Brasileirão.

O triunfo fez com que o Cruzeiro pulasse, momentaneamente para a 16ª colocação. Para permanecer fora da zona de rebaixamento, a equipe celeste agora torce para que ou Ceará ou CSA não vençam na rodada.

Na próxima segunda-feira (21) às 19h30, o Vozão enfrenta o Bahia, no estádio de Pituaçu, em Salvador. No mesmo dia, às 20h, o time alagoano visita o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O próximo desafio do Cruzeiro no Brasileirão será no próximo sábado, quando vai enfrentar o Fortaleza, 21h, no Mineirão.

Confira como foi o jejum de vitórias do Cruzeiro longe de Belo Horizonte, no Campeonato Brasileiro:

13-10-2019 – Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro

30-09-2019 – Goiás 1 x 0 Cruzeiro

25-09-19 – Ceará 0 x 0 Cruzeiro

14-09-19 – Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro

25-08-19 – CSA 1 x 1 Cruzeiro

11-08-19 – Avaí 2 x 2 Cruzeiro

20-07-19 – Bahia 0 x 0 Cruzeiro

12-06-19 – Fortaleza 2 x 1 Cruzeiro

02-06-19 - São Paulo 1x1 Cruzeiro

18-05-19 - Fluminense 4x1 Cruzeiro

12-05-19 - Internacional 3x1 Cruzeiro

27-04-19 - Flamengo 3x1 Cruzeiro

02-12-18 - Bahia 0x0 Cruzeiro

18-11-18 - São Paulo 1x0 Cruzeiro

10-11-18 - Athletico-PR 2x0 Cruzeiro

14-10-18 - Vasco 2x0 Cruzeiro

30-09-18 - Palmeiras 3x1 Cruzeiro

08-09-18 - Sport 0x0 Cruzeiro

05-09-18 - Botafogo 1x1 Cruzeiro

22-08-18 - Grêmio 1x1 Cruzeiro

12-08-18 - Flamengo 1x0 Cruzeiro

05-08-18 - Vitória 1x1 Cruzeiro

25-07-18 - Corinthians 2x0 Cruzeiro

13-06-18 - Paraná 1x1 Cruzeiro

09-06-18 - Chapecoense 2x0 Cruzeiro