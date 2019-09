A NFL, principal liga de futebol americano no planeta, começa sua temporada nesta quinta-feira, com o jogo entre Green Bay Packers e Chicago Bears, uma das maiores rivalidades do torneio. A competição completa em 2019 cem temporadas de disputa. Cada vez mais popular no Brasil, com audiência batendo recordes na televisão, a modalidade caiu no gosto do torcedor no País.



A NFL acredita que 45% de sua audiência global seja de mulheres. No Brasil, a ESPN já registrou 1 milhão de torcedoras que acompanham o futebol americano. Neste ano, os principais candidatos ao título são New England Patriots, Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, Green Bay Packers e Los Angeles Rams. Dono de seis conquistas, o Patriots é o atual campeão e tem como principal estrela Tom Brady, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen.



O Brasil terá um único jogador nesta edição da NFL. O kicker Cairo Santos acertou nesta quarta-feira com o Tennessee Titans após ter sido dispensado pelo Tampa Bay Buccaneers no sábado.



A grande novidade da centésima temporada da NFL é uma mudança na revisão eletrônica das jogadas. Após polêmicas no ano passado, nesta edição a liga votou para a expansão da checagem por meio de vídeo para uma falta que é de interpretação do árbitro, a interferência de passe. Os times vão poder pedir a revisão do lance caso entendam que um jogador defensivo impediu o outro de receber um passe ou se o atleta de ataque impediu que o de defesa lhe marcasse de maneira correta.



Se no futebol, a introdução do VAR está criando polêmica no esporte e passa por uma fase inicial de adaptação, na NFL a revisão eletrônica acontece desde 1986. O sistema atual vigora desde 1999 e dá possibilidade aos times de desafiarem duas jogadas específicas por jogo. Nos dois minutos finais de cada tempo, a arbitragem pode parar a partida para também revisar suas dúvidas.



Uma central na sede da NFL em Nova York, sob o comando do diretor de arbitragem da liga, analisa as jogadas e decide se a marcação do árbitro em campo será mantida. A NFL criou um sistema de recompensa e punição aos times nos casos de desafio. Caso a equipe consiga a revisão das jogadas nas duas vezes em que acionar o sistema, ela ganha uma terceira chance. Caso perca o desafio, a equipe também perde um dos seus pedidos de tempo.



A temporada da NFL começa neste mês e tem duração de 17 semanas, com cada time fazendo 16 jogos. Há uma semana de folga. Ao fim da temporada regular, os seis melhores de cada conferência - quatro campeões de divisão e os dois melhores na sequência - se classificam para os playoffs, que culminam com o Super Bowl, a grande final do torneio.



O Super Bowl é um evento de proporções mundiais e sua importância cresce a cada ano conforme a liga vai aumentando a sua popularidade no planeta. A última edição, que colocou New England Patriots e Los Angeles Rams frente a frente, teve números absurdos. Só nos Estados Unidos, quase 100 milhões de pessoas assistiram ao jogo, com inserção de 30 segundos de TV custando US$ 5,25 milhões (cerca de R$ 22 milhões) para empresas.



Mesmo quem não sabe o que é futebol americano, provavelmente já ouviu falar ao menos uma vez no Super Bowl por causa dos seus famosos shows musicais do intervalo, que colocam artistas e bandas famosas para se apresentar em 12 minutos na final da liga. De Michael Jackson a Beyoncé, passando por Rolling Stones e Paul McCartney, o show do intervalo do Super Bowl é um evento à parte na grande decisão nos EUA.



TRANSMISSÃO - No Brasil, a NFL tem transmissão pelo canal pago ESPN, que passa entre três a sete jogos por rodada na temporada regular, além de todas as partidas dos playoffs e o Super Bowl. A NFL oferece ao torcedor brasileiro uma assinatura para o serviço de streaming online da liga, o Game Pass. São três pacotes: um grátis que dá acesso à transmissão do canal oficial da liga, a NFL Network, além de melhores momentos dos jogos.



O futebol americano é o esporte mais popular e de receita nos EUA. A liga olha para fora da país e realiza jogos na Inglaterra e no México, além de já expandir presença em mercados como o Brasil.



150 ANOS DE TRADIÇÃO - O futebol americano completa 150 anos de existência em 2019. Primo do nosso futebol e do rúgbi, o esporte nasceu nas universidades pelas mãos de professores ingleses. Segundo historiadores, o primeiro jogo parecido com o futebol americano aconteceu em 6 de novembro de 1869, no Estado de New Jersey, entre as universidades de Rutgers e Princeton.



Em 1906, os passes para frente foram liberados e o jogo ganhou os moldes atuais. Era modalidade basicamente universitária até ligas amadoras e regionais começarem a se formar pelos EUA. Em setembro de 1920, empresários e entusiastas se juntaram em Canton, Ohio, para formar o que viria a ser a National Football League, a NFL. A meta era criar uma entidade independente que organizasse os jogos dos times profissionais que estavam nascendo no país.



Nas primeiras décadas, a NFL (que veio a ter esse nome de fato só em 1922) foi uma liga marginal sem popularidade, tendo quase desaparecido durante a 2ª Guerra, quando a maioria dos seus jogadores foi convocada. Foi só com a TV, no fim dos anos 1950, que o esporte começou a chamar a atenção do público. Em 1960, uma nova liga foi formada para em 1966 se juntar na NFL, com o Super Bowl, um jogo entre os campeões das duas ligas.