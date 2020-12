Apesar de já falar como novo presidente do Atlético, o administrador de empresas Sérgio Batista Coelho só tomará posse, de forma oficial, em 4 de janeiro. Esta data, inclusive, marca os nascimentos de Guará, o saudoso 'Diabo Loiro' que marcou sua história pelo nas décadas de 1930 e 40, e de Réver, atual capital do alvinegro, que completará 36 anos.

O primeiro desafio de Coelho como presidente do Galo será dois dias depois, quando o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli enfrentará o Santos, no Mineirão. No jogo do turno, na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 3 a 1, no duelo em que o goleiro Rafael acabou expulso logo aos 15 minutos da primeira etapa e que o adversário estava bastante desfalcado devido à Covid-19 e a outros problemas.

Com 11 partidas até o término do Brasileirão, Sérgio Coelho falou sobre a importância da atual gestão de Sette Câmara neste caminho. Durante a coletiva desta segunda-feira (14), realizada na Sede do Clube, no bairro de Lourdes, ele respondeu sobre a 'divisão dos méritos' em caso de conquista da competição mais importante do país.

"O Atlético tem todas as condições e eu acredito muito nesse campeonato. Eu vivo isso todo dia, quando perdeu alguns pontos agora recentemente, até por influência da pandemia, não desanimei não. Vi que o Atlético tem potencial para disputar esse título de igualdade com todos os outros clubes que estão lá em cima, eu acredito", destacou Sérgio Coelho.

"Se formos campeões agora no final de fevereiro, primeiro que esse título em questão de administração, ele pertence muito mais a quem está desligando (Sette Câmara), que foi quem fez o time e está levando até 31 de dezembro. Dividirei com eles todos os méritos. Se o Atlético for campeão no final de fevereiro, será maravilhoso não só pela alegria da conquista do título, mas para que consigamos uma receita maior, com patrocínios, disputa de Libertadores e outros campeonatos que virão", finalizou.