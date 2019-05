Já com Roland Garros em andamento, a ATP e a WTA atualização nesta segunda-feira os seus rankings, sem maiores alterações. O Top 10 de cada lista não sofrer sequer uma mudança, com o sérvio Novak Djokovic e a jaonesa Naomi Osaka mantendo, com vantagem, a liderança em cada ranking.



Djokovic, que fará sua estreia em Roland Garros nesta segunda, segue na ponta, com 12.355 pontos. O sérvio, como a maioria dos principais tenistas, não entrou em quadra na semana passada. O mesmo aconteceu com o espanhol Rafael Nadal, com 7.945 pontos. O suíço Roger Federer continua em terceiro, com 5.950.



Federer, que fez seu retorno ao torneio francês no domingo, com vitória, é seguido pelo austríaco Dominic Thiem e pelo alemão Alexander Zverev, que manteve sua posição apesar do título conquistado em Genebra, no fim de semana.



A lista do Top 10 conta ainda com o grego Stefanos Tsitsipas, o japonês Kei Nishikori, o sul-africano Kevin Anderson, o argentino Juan Martín Del Potro e o norte-americano John Isner.



A primeira mudança no ranking aconteceu na 11ª posição, agora ocupada pelo russo Karen Khachanov. O italiano Fabio Fognini caiu para o 12º posto. Destaque no Top 30, o jovem canadense Felix Auger-Aliassime subiu seis colocações e figura agora em 22º, sua melhor posição da carreira até agora, após ser vice-campeão em Lyon, no fim de semana.



Os brasileiros tiveram motivos para comemorar nesta segunda. Thiago Monteiro, único representante do país na chave de simples de Roland Garros, ganhou um posto e subiu para 112º. Rogério Dutra Silva galgou três colocações e é o 207º. E Thomaz Bellucci subiu cinco posições, para o 221º lugar.



FEMININO - Com a liderança ameaçada em Roland Garros, Naomi Osaka fará sua estreia na competição na primeira posição do ranking, com 6.486 pontos. Na sua cola estão a checa Karolina Pliskova, número dois do mundo, a romena Simona Halep, atual campeã em Paris, a holandesa Kiki Bertens e a alemã Angelique Kerber, quinta colocada do ranking.



Kerber é seguida na lista do Top 10 pela checa Petra Kvitova, pela norte-americana Sloane Stephens, pela australiana Ashleigh Barty, pela ucraniana Elina Svitolina e pela norte-americana Serena Williams.



A primeira alteração no ranking feminino aconteceu somente na 22ª colocação, com a francesa Caroline Garcia ganhando dois postos para alcançar esta posição. Para tanto, a canadense Bianca Andreescu e a croata Donna Vekic caíram um lugar cada.



Um dos destaques da lista é a casaque Yulia Putintseva, que faturou seu primeiro título de nível WTA na carreira, em Nuremberg, no fim de semana. Ela deu um salto de 11 posições e figura agora em 28º.



Entre as principais brasileiras, somente Beatriz Haddad Maia ganhou colocações. Foram três, para o 124º lugar. Carolina Alves Meligeni (343º) e Gabriela Cé (345º) mantiveram suas posições.



Confira abaixo a lista dos 20 melhores de cada ranking:



1.º - Novak Djokovic (SER), 12.355 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP), 7.945

3.º - Roger Federer (SUI), 5.950

4.º - Dominic Thiem (AUT), 4.685

5.º - Alexander Zverev (ALE), 4.360

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.080

7.º - Kei Nishikori (JAP), 3.860

8.º - Kevin Anderson (AFS), 3.745

9.º - Juan Martín Del Potro (ARG), 3.235

10.º - John Isner (EUA), 2.895

11.º - Karen Khachanov (RUS), 2.800

12.º - Fabio Fognini (ITA), 2.785

13.º - Marin Cilic (CRO), 2.710

14.º - Daniil Medvedev (RUS), 2.625

15.º - Borna Coric (CRO), 2.525

16.º - Nikoloz Basilashvili (GEO), 1.970

17.º - Gael Monfils (FRA), 1.965

18.º - Milos Raonic (CAN), 1.960

19.º - Marco Cecchinato (ITA), 1.840

20.º - Diego Schwartzman (ARG), 1.755

112.º - Thiago Monteiro (BRA), 509

207.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 251

221.º - Thomaz Bellucci (BRA), 217

271.º - Guilherme Clezar (BRA), 155





1º - Naomi Osaka (JAP), 6.486 pontos

2º - Karolina Pliskova (RCH), 5.685

3º - Simona Halep (ROM), 5.533

4º - Kiki Bertens (HOL), 5.405

5º - Angelique Kerber (ALE), 5.095

6º - Petra Kvitova (RCH), 5.055

7º - Sloane Stephens (EUA), 4.552

8º - Ashleigh Barty (AUS), 4.420

9º - Elina Svitolina (UCR), 3.967

10º - Serena Williams (EUA), 3.521

11º - Aryna Sabalenka (BIE), 3.505

12º - Anastasija Sevastova (LET), 3.136

13º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.063

14º - Madison Keys (EUA), 2.965

15º - Belinda Bencic (SUI), 2.893

16º - Qiang Wang (CHN), 2.812

17º - Anett Kontaveit (EST), 2.565

18º - Julia Görges (ALE), 2.520

19º - Garbiñe Muguruza (ESP), 2.465

20º - Elise Mertens (BEL), 2.305

124º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 505

343º - Carolina Alves Meligeni (BRA), 128

345º - Gabriela Cé (BRA), 128



