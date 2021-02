O aproveitamento das categorias de base no time principal ainda é pequeno, se for considerada a história do clube neste aspecto até os anos 1990 e comparado o desempenho neste aspecto dos outros integrantes do G-4 do Brasileirão, por exemplo, mas apesar de ainda não terem o espaço desejado na Cidade do Galo, os garotos atleticanos podem levantar mais uma taça neste domingo, a da Supercopa do Brasil sub-20.

Campeão brasileiro sub-20 no último dia 24 de janeiro, superando o Athletico-PR nos pênaltis, em Curitiba, o Atlético encara o Vasco, que levantou a Copa do Brasil da categoria, em jogo único, às 20h, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

E o Galinho pode ter de passar pela pressão dos pênaltis mais uma vez, pois em caso de empate no tempo normal, o campeão da Supercopa do Brasil sub-20 será conhecido nas penalidades.

Se superar o Vasco, o sub-20 do Atlético conquistará seu terceiro título na temporada 2020, que invadiu 2021, pois além do Campeonato Brasileiro da categoria já venceu também o Campeonato Mineiro.

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.