O América inicia nesta sexta-feira (22), a venda de ingressos para a partida contra a Caldense, na próxima segunda-feira, às 20h, válida pelas quartas de final do Campeonato Mineiro.

A comercialização dos bilhetes tem início às 13h, e segue até o dia do duelo. Serão quatro pontos de venda diferentes para os torcedores retirarem as entradas: Loja do América, no Boulevard Shopping, Bilheteria Pitangui do Independência, Loja Aqui, no Centro de Belo Horizonte, e Concessionárias O2BH, no bairro Estoril.

Os americanos poderão comprar ingressos para o Portão 3 (Especial Pitangui), ao preço de R$ 10 (R$ 5 a meia-entrada) e para o Portão 4 (VIP Pitangui), a R$ 20 (R$ 10 a meia-entrada).

Ao adquirir um ingresso, seja na venda antecipada ou no dia do jogo, os torcedores terão direito a uma entrada para criança de até 12 anos (mediante apresentação de documento de identificação) para os portões 3 e 4. A carga para crianças é limitada a 500 ingressos.

Sócio-torcedor

Os torcedores que fizerem parte do Onda Verde, programa de sócio-torcedor do clube, também poderão retirar uma cortesia para as crianças de até 12 anos para o mesmo setor de acesso, na Loja do América, durante a venda antecipada, ou no dia do jogo, no Atendimento Onda Verde no Independência.

Visitantes

A torcida da Caldense poderá comprar ingressos para o Portão 10 (Cadeira Ismênia), ao valor de R$ 10 (meia-entrada a R$ 5). Os ingressos serão comercializados no dia do jogo na Bilheteria do Portão 10 no local da partida.

Venda antecipada para América x Caldense-MG

Valores dos ingressos:

Portão 3 (Especial Pitangui) – R$ 10 (R$ 5 a meia-entrada)

Portão 4 (VIP Pitangui) – R$ 20 (R$ 10 a meia-entrada)

Portão 10 (Cadeira Ismênia – Visitante) – R$ 10 (R$ 5 a meia-entrada)

Locais de venda:

Loja do América (Avenida dos Andradas, 3.000 – Bairro Santa Efigênia – Piso G1 do Boulevard Shopping)

- Sexta-feira: 13h às 22h

- Sábado: 10h às 20h

- Segunda-feira: 10 às 16h

Bilheteria Pitangui do Independência

- Sábado: 10h às 17h

- Domingo: 10h às 17h

- Segunda-feira: 10h até os 15 minutos do 2ºT

Loja Aqui (Rua Tupis, 275 – Centro)

- Sexta-feira: 13h às 17h

- Segunda-feira: 9h às 14h

Concessionárias O2BH (Av. Barão Homem de Melo, 4.278, Loja 1)

- Sexta-feira: 13h às 18h

- Sábado: 9h às 13h

- Segunda-feira: 9h às 15h

Bilheteria Portão 10 do Independência

- Segunda-feira: 18h30 até os 15 minutos do 2º tempo

* Apenas torcida visitante