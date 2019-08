Assim como na vitória por 2 a 0 contra o Santos no último jogo da equipe no Mineirão, a diretoria cruzeirense vai praticar preços populares para a torcida comparecer em peso na partida contra o Vasco, neste domingo (1).

Os ingressos para a partida deste domingo variam de R$ 10,00 a R$ 80,00. Esses valores correspondem ao preço cheio das entradas.

As vendas pela internet tiveram início na tarde desta segunda-feira para os sócios 5 Estrelas. A comercialização dos ingressos físicos acontecerá a partir desta sexta-feira (30) no ginásio do Barro Preto e no Mineirão.

Confira as janelas de prioridade para os sócios:

- CRUZEIRO BRONZE/PRATA/OURO E TRADIÇÃO: Segunda (26/08) de 16h até terça-feira (27/08) às 10h

- CRUZEIRO ETERNO: Terça (27/08) de 10h às 16h.

- CRUZEIRO SEMPRE: Terça (27/08) de 16h até quarta-feira (28/08) às 10h.

Preços dos ingressos (cheio)

Inferior amarelo- R$10,00

Inferior vermelho - R$10,00

Superior amarelo - R$20,00

Superior vermelho - R$30,00

Roxo - R$80,00

Horários bilheteria:

- Sexta-feira: de 10h às 18h – Barro Preto e Mineirão

- Sábado: 10h às 17h – Barro Preto e Mineirão

- Domingo: Somente no Estádio Mineirão, a partir de 10h, até o intervalo do jogo.