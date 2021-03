Segundo informação divulgada pelo repórter Claudio Rezende, da Rádio Itatiaia, o técnico Jorge Sampaoli pagou a multa rescisória que devia desde que deixou o Atlético, com destino ao Olympique de Marselha, da França.

A dívida foi quitada graças à premiação que o treinador receberia por conta do terceiro lugar alcançado pelo Galo no Brasileirão. O valor dessa gratificação (ou grande parte dela) serviu para abater o valor, e o clube alvinegro, com isso, recebeu cerca de R$ 4 milhões.

Durante o período em que Sampaoli esteve no Alvinegro, o time teve 26 vitórias, nove empates e dez derrotas.

Após a saída do técnico argentino, o Atlético trouxe de volta Cuca, que fez sua estreia no dia 19 de março, na vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, no Mineirão, pela quinta rodada do Mineiro.