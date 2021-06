O Atlético anunciou, nesta sexta-feira (18), a venda do segundo lote de cadeiras cativas da Arena MRV. Com a presença do presidente Sergio Coelho, do CEO da Arena, Bruno Muzzi e do atacante Hulk, o clube divulgou detalhes sobre preços e formas de pagamento durante live na TV Galo.

De acordo com Muzzi, a novidade é a estratégia para que o maior número de torcedores possam adquirir as cadeiras, com prazo maior e parcelas mais reduzidas.

“Resolvemos estender o prazo sem juros. A cadeira do setor 1 terá 15% de desconto à vista, custa R$ 45 mil e pode ser dividida entre 20 e 48 prestações. Já a cadeira do setor 2 custa 35 mil reais, com os mesmos 15% de desconto, podendo ser dividida por 20, 48 e 72 vezes”, explicou Muzi.

As caseiras têm validade de 15 anos e dão direito a todos os ingressos do Atlético como mandante durante o período.

Grande nome do Atlético na temporada, o atacante Hulk ainda não pôde encontrar o torcedor atleticano como gostaria devido à ausência de público nos estádios. Esse é um dos grandes desejos do atleta, que projetou o momento também na futura nova casa.

“Jogar em uma arena dessa, em um estádio cheio, não tem motivação maior. A gente sabe que a torcida é como um jogador a mais durante uma partida de futebol. Estou nessa ansiedade de encontrar o torcedor desde o dia que assinei esse contrato, com a expectativa de que aconteça esse encontro o mais rápido possível”, revelou.

A previsão de inauguração da Arena MRV é para o segundo semestre de 2022.