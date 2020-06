Ainda sem saber a data do retorno das competições no país, o América segue firme os trabalhos no CT Lanna Drumond. Nesta quarta-feira (10), inclusive, as atividades foram sob sol escaldante. Recuperado da Covid-19, o meia Matheusinho esteve no Centro de Treinamentos, mas realizou apenas exames cardiológicos.

O dia também foi marcado pelo retorno do auxiliar técnico Márcio Hahn, que voltou a trabalhar ao lado do técnico Lisca e da comissão técnica. Márcio ficou em isolamento nas duas últimas semanas, por ter contato com pessoas diagnosticadas com o coronavírus.

Em campo, as atividades seguiram o mesmo protocolo dos últimos dias. Divididos em dois grupos, com horários diferentes, os atletas realizaram trabalhos físicos no Campo 3 e, em seguida, foram para o Campo 2, onde houve treino com bola.

No trabalho tático do dia, o técnico Lisca deu ênfase no posicionamento e na construção de jogadas. Novamente, os atletas evitaram contatos físicos constantes. No entanto, como todos os jogadores testaram negativo no exame recente da Covid-19, a previsão é de que na próxima semana as atividades voltem à normalidade, com apenas um grupo de trabalho.

*Com Site Oficial do América