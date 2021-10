Dezenas de atletas, incluindo alguns que estiveram na última Olimpíada, estarão em Florianópolis neste domingo (10), a partir das 14h, para uma celebração no Floripa Skate Sessions, com transmissão pelo site floripaskatesessions.com.br. Entre os participantes está o mineiro Pepe Laporte, que já foi campeão sul-americano e vice mundial.

Idealizado e organizado pela Hit Makers e a LayBack, o encontro vai ter sessões nas modalidades street, park e downhill, essa última com uma descida do Morro da Lagoa, em um trecho de 1,5 quilômetro, no qual os skatistas podem chegar a 80 km/h.

Pedro Barros é uma das presenças garantidas na disputa em Florianópolis

“O objetivo dos nossos eventos, sejam competições ou sessões livres, é apresentar o skate para as pessoas e mostrar a união e o clima de confraternização que caracterizam o esporte. Mais do que a colocação de cada um na disputa, o que importa mesmo é inspirar as pessoas”, afirma Pedro Barros, um dos skatistas nos Jogos de Tóquio.

A lista de participantes inclui também Pedro Quintas, Isadora Pacheco, Dora Varella, Luizinho, Yndiara Asp, entre outros.