O local da votação de mudança do estatuto do Cruzeiro, no Parque Esportivo do Barro Preto, está tomado por conselheiros e associados da Raposa. O pleito foi iniciado às 18h30, com término previsto para as 20h30 desta sexta-feira (17).

O presidente celeste, Sérgio Santos Rodrigues, é um dos presentes.

Do lado de fora do lugar, torcedores da Raposa entoam cânticos de amor ao clube e estouram bombas. Poucos policiais estão presentes.

São esperadas cerca de 3 mil pessoas, entre associados e conselheiros, para a votação. Está em jogo a alteração do estatuto do clube, o que vai impactar diretamente na negociação de até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

De acordo com o estatuto da agremiação, no máximo 49% dessas ações poderiam ser vendidas. Para aumentar esse percentual, se faz necessária uma mudança na redação.

Votação

Há pesos diferentes nos votos, de acordo com o “status” dentro do clube: seis para conselheiros; cinco para natos; quatro a efetivos; dois a suplentes; e um a associados, segundo informou a assessoria de imprensa da agremiação.

Para alterar ou manter o estatuto atual, basta, no mínimo, de uma vitória simples, ou seja, a metade mais um. Mas o número dependeria do peso de cada votante. Exemplo: se um benemérito voltar a favor da alteração, e um nato ser contra, são seis a cinco para a mudança da redação.

O voto será secreto, por ser tratar de uma regra estatutária, e cada pessoa receberá uma cédula com o seguinte texto: "Assembleia Geral de 17/12/2021. Alteração do Estatuto do Cruzeiro Esporte Clube, conforme previsto no edital de convocação publicado em 02/12/2021. Você é a favor da alteração do Estatuto?”, além do espaço destinado para o “sim” e o para o “não”.

O clube também salientou que não será definido o percentual de venda das ações da SAF nesta sexta, apenas a aprovação dessa possibilidade.

