Menos de um mês depois da confirmação de que o volante Adílson teria de deixar os gramados devido a uma condição cardíaca, outra atleta de alto rendimento se vê obrigada a abandonar o esporte profissional pelo mesmo problema. Os exames de rotina da equipe do Curitiba Vôlei, que disputa a Superliga Feminina, confirmaram que a levantadora Mariana Galon apresenta quadro de Miocardiopatia Hipertrófica.

Mariana, de 25 anos, também defendeu o Praia Clube, de Uberlândia. Seu caso foi avaliado inclusive pelo médico Álvaro Chamecki, da comissão técnica das seleções brasileiras e, como no caso de Adílson, não há necessidade de tratamento – o risco à saúde vem apenas da prática esportiva intensa.

Em sua conta no Instagram, a atleta revelou a condição e falou sobre seus planos. "Hoje cá estou com muita dor no peito dizendo adeus das quadras como atleta e dizendo oi para uma nova vida! Antes de tudo, queria agradecer de coração a TODOS que fizeram parte da minha história de alguma maneira, a todos que conheci e tive o privilégio de ter uma amizade. Preciso também agradecer a esse esporte que me ensinou tantas coisas principalmente como ser humano. Me ensinou o que é amar, o que é respeitar o outro e suas diferenças, me ensinou a ter resiliência, me ensinou a ter disciplina, determinação, responsabilidade...posso ficar até amanhã falando de tudo o vôlei já agregou na minha vida. Descobrimos em exames de rotinas na pré-temporada que tenho uma doença no coração chamada miocardiopatia hipertrófica, basicamente é uma doença que não me permite ser atleta mas sim ter uma vida normal e saudável. Não consigo mensurar a dor que sinto em deixar as quadras, pois foi uma vida inteira de dedicação, mas agradeço a Deus por estar viva e poder ter uma outra chance de descobrir outras paixões! Jamais entenderei os planos Dele e nem quero, só me basta agradecer! Obrigada a todos que já estão me apoiando, sem vocês não sei o que seria de mim! Hoje um sonho se vai e amanhã um novo sonho virá. GRATA por tudo o que vivi em todos esses anos e agora necessito encontrar uma nova Galon!".