O Cruzeiro informou nesta segunda-feira (13), os detalhes da venda de ingressos para o duelo com o Operário, marcado para esta quinta-feira (16), às 19h, na Arena do Jacaré, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os socios-torcedores da modalidade Diamante, além do próprio bilhete, poderão levar até dois acompanhantes de forma gratuita e ainda comprar mais um ingresso por R$ 60.

Sócios dos planos Platina, Ouro e Prata, podem levar um acompanhante de forma gratuita e ainda têm o direito de comprar outras duas entradas com desconto, no valor de R$ 30 cada.

Já os Sócios Bronze agora podem adquirir até três ingressos, no valor de R$ 30 cada.

O check-in e as vendas para os Sócios Diamante, Platina, Ouro, Prata e Bronze já estão disponíveis pelo site socio.cruzeiro.com.br.

A venda para o público geral se iniciará na noite desta segunda, às 20h, com ingresso custando R$ 30 para meia-entrada e para o ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível. O valor cheio do ingresso é R$ 60.

A comercialização dos ingressos para os não-sócios será realizada através do site ingresso.cruzeiro.com.br.

Os torcedores que não são sócios deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o Cartão de Sócio 5 Estrelas valerá como ingresso.

Vacinados e PCR

Para o confronto desta quinta – o terceiro da Raposa com público na Série B - torcedores que já foram vacinados com duas doses (ou uma dose única, no caso da vacina Janssen), terão acesso ao estádio sem a necessidade de realização do teste para Covid-19.

Aqueles que não receberam as duas doses terão que fazer o teste (antígeno ou PCR) e apresentá-lo impresso no acesso ao estádio. O teste tem quer ser realizado, no máximo, 72h antes da data do jogo.

Há dez jogos sem perder na Segunda Divisão, o time celeste ocupa a 13ª colocação, com 29 pontos.

O Operário, por sua vez, é o nono colocado, com 33 pontos.

