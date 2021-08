Os torcedores voltam ao Mineirão nesta quarta-feira (18) para assistir ao confronto entre Atlético Mineiro e River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores. E a movimentação já é grande nos arredores do Gigante da Pampulha.

O advogado Pedro Cortes, de 24 anos, vai acompanhar a partida com três amigos no estádio e reforça os cuidados com a saúde. "Nós ficamos mais seguros porque o teste negativo é pré-requisito do ingresso. Sempre venho ao jogo com os amigos, e nós estávamos com muita saudade", conta.

O grupo destacou ainda a atenção com máscaras e distanciamento, mas lamenta que o protocolo não esteja sendo seguido por todos os atleticanos nos arredores do Mineirão.

"A maioria das pessoas está cumprindo os protocolos, mas eu vi várias pessoas sem máscara, aglomeradas. Nossa parte está sendo feita", concluiu Cortes.

De fato, muitos torcedores estão causando aglomerações em vários cantos e sequer usando máscaras.

