Embalado pelas quatro vitórias consecutivas, o Cruzeiro está pronto para o duelo contra o Pouso Alegre, neste domingo (18), às 11h, no estádio Manduzão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. No palco do jogo, a Raposa fez, na manhã deste sábado, o último treinamento antes do confronto com o Pousão.

As baixas do time celeste para o duelo serão o atacante William Pottker, expulso no clássico contra o Atlético, na última rodada, e o volante Jadson, advertido com o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo.

Como nenhum dos dois têm sido titular nos últimos jogos, a tendência é de que o técnico Felipe Conceição mantenha os 11 iniciais das duas últimas partidas.

Isso porque, mesmo com o desgaste dos jogos em sequência, o Cruzeiro terá uma semana de descanso após o confronto com o Pouso Alegre, antes de encerrar a primeira fase do Mineiro, diante do Patrocinense, no Mineirão, em 25 de abril.

Com isso, um provável Cruzeiro para encarar a equipe do Sul de Minas deve ter: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José, Rafael Sóbis e Airton.

Na vice-liderança do Estadual, com 17 pontos, a Raposa busca o triunfo no Manduzão para dar mais um importante passo rumo à classificação para as semifinais.

No momento, os azuis têm três pontos de vantagem para a Caldense, quinta colocada, e primeiro time fora do grupo dos quatro primeiros que avançam às fases finais.

Livre de qualquer risco de rebaixamento, o Pouso Alegre, por sua vez, ocupa a oitava colocação, com 12 pontos, ainda com pequenas chances de classificação.