A escalação do Atlético para enfrentar o Athletico-PR, logo mais, às 16h, no Mineirão, tem uma ausência importante. O atacante Hulk apresentou um quando de conjuntivite e está fora da partida.Segundo informou o Atlético, o jogador foi examinado por um especialista e já iniciou o tratamento. O atacante Eduardo Sasha foi o escolhido pelo técnico Cuca para a vaga de Hulk.

Em segundo lugar na tabela de classificação com 28 pontos, o Galo busca a sétima vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Se vencer o Furacão, a equipe do técnico Cuca chegará o mesmo número de pontos que o Palmeiras, que lidera a competição e ficou no empate, por 0 a 0, com o São Paulo nesse sábado. Para assumir a liderança, o Atlético, além de vencer, precisa tirar uma diferença de cinco gols no saldo.

O Atlético vai a campo com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso, Dodô; Allan, Tche Tche, Zaracho, Nacho; Savarino e Sasha.