O prejuízo do Atlético derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, na última quarta-feira (30), no Independência, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi além das quatro linhas.

Segundo o borderô da partida (confira abaixo), publicado no site da Confederação Brasileira de Futebol, o Galo teve um prejuízo de R$108.676,57, no duelo com o time catarinense. O déficit se deu porque a arrecadação de R$89.042,00, foi inferior a despesa, orçada em R$197.718,57.

Segundo o boletim financeiro, dos 19.059 ingressos registrados nas catracas, 3.669 vieram a partir de gratuidades.

Desse modo, o preço médio do bilhete dos 15.389 pagantes foi de R$5,78.

Mineirão

Após o insucesso dentro de fora de campo no último confronto no Horto, a diretoria do Atlético anunciou, nesta sexta-feira, a transferência da partida contra Goiás, marcada para a próxima quarta (6), às 20h, pela 31ª rodada do Brasileirão, para o Mineirão.

O clube alvinegro, inclusive, está fazendo uma promoção no preço dos ingressos para os sócios torcedores, com bilhetes comercializados a R$5.