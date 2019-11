Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, nessa quarta-feira (6), no Mineirão, que deu fôlego ao time na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Galo volta o foco para o clássico contra o Cruzeiro, no domingo, às 16h, também no Gigante da Pampulha.

Além do triunfo, que fez com que a equipe subisse da 13ª para a 11ª posição, com 39 pontos, se afastando da zona de rebaixamento, o Alvinegro também conseguiu sair ileso para o confronto com o maior rival, no que diz respeito a desfalques por suspensão.

Atualmente, o Atlético tem dez jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Destes, seis foram titulares contra o Esmeraldino e não foram advertidos: Cleiton, Igor Rabello, Réver, José Welison, Luan, e Di Santo.

Ficaram no banco de reservas - não sendo acionados pelo técnico Vagner Mancini - mas também pendurados, o zagueiro Leonardo Silva, o lateral-esquerdo Lucas Hernández e o meia Vinícius.

O único da lista que não foi relacionado para a partida foi o volante Jair.

Um dos retornos mais aguardados pelos torcedores alvinegros, o volante se recupera de uma lesão muscular, e não atua desde o dia 26 de setembro, quando o Alvinegro venceu o Colón, da Argentina, por 2a 1, mas foi eliminado nos pênaltis na semifinal da Copa Sul-Americana.

Segundo o Atlético, o jogador está no período de transição, próximo de retomar aos gramados. Vagner Mancini, inclusive, deixou clara a vontade de contar com o volante já no clássico de domingo.