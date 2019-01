O elenco do Atlético se reapresentará para o começo dos treinos de pré-temporada nesta quinta-feira (3), a partir das 15h, na Cidade do Galo. Sob o comando de Levir Culpi, um time superior a 30 nomes terá três caras novas, uma velha conhecida de volta e outros tantos emprestados que retornam.

Quatro reforços estão garantidos pelo Atlético, que só anunciou oficialmente as contratações de Guga (Avaí, lateral-direito) e Réver (Atlético, zagueiro). Entretanto, o zagueiro Igor Rabello desembarcou hoje em Belo Horizonte, e o volante Jair, ex-Sport, também se encontra na capital mineira.

A estreia do Atlético está marcada para o o dia 20/1 contra o Boa Esporte, no Independência, duas rodadas depois, será a vez do clássico contra o Cruzeiro, (dia 27/1, no Mineirão). O outro compromisso de suma importância é a visita ao Danubio dia 5/2, às 19h30, pela ida da Segunda Fase da Copa Libertadores.

O Atlético deverá treinar todos os dias da pré-temporada, marcada para durar 17 dias. Sempre é previsto um período de descanso aos jogadores, que são submetidos a treinamentos de ordem física para aprimoramento do fôlego para uma temporada que tem Mineiro, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Além dos quatro reforços, o Galo deverá receber logo mais uma boa quantidade dos 21 jogadores sob seu contrato que estavam cedidos para outros clubes. É o caso, por exemplo, dos laterais Alex Silva, Mansur, dos zagueiros Matheus Mancini, Rodrigão e dos meias Dodô, Marquinhos Costa. Outros, como Marcos Rocha, Danilo Barcelos, Jesiel, Ralph, que já estão com futuro encaminhado em outras agremiações